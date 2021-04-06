واشنطن تستبعد انفراجة فورية بشأن «النووي» الإيراني

ابوظبي - سيف اليزيد - الاتحاد، وكالات (واشنطن)

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في مؤتمر صحفي أمس، أن المبعوث الخاص بإيران روب مالي سيقود الوفد الأميركي في محادثات طهران في فيينا، مستبعداً في الوقت ذاته حدوث انفراجة مبكرة أو فورية في محادثات إيران التي تنعقد اليوم في فيينا. وقال برايس: إنها تتوقع أن تكون المحادثات صعبة.

وأشار برايس إلى أن القضايا الرئيسة التي ستتم مناقشتها في فيينا هي الإجراءات التي ينبغي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي، وخطوات تخفيف العقوبات التي ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذها. وأشار برايس أن بلاده لا تتوقع حالياً محادثات مباشرة مع إيران، لكنها مازالت منفتحة على ذلك.

من جانبها، اعتبرت إيران أن نتيجة الاجتماع المقرر اليوم في فيينا بشأن الاتفاق حول برنامجها النووي، ترتبط بتذكير الأوروبيين للولايات المتحدة بضرورة رفع العقوبات عن طهران.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكنه اشترط أولاً عودة طهران إلى تطبيق كامل التزاماتها بموجبه.

وفي ختام اجتماع عقد الجمعة عبر تقنية الفيديو للجنة المشتركة للاتفاق، لبحث سبل عودة واشنطن إليه، اتفق المشاركون على عقد اجتماع اليوم في فيينا.

وأكدت واشنطن حضورها من دون أن تشارك في المباحثات مباشرة، في حين أشار الاتحاد الأوروبي إلى إجراء «اتصالات منفصلة» بين الأطراف التي ما تزال منضوية في الاتفاق، والولايات المتحدة.