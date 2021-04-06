واشنطن تطالب روسيا بتوضيحات بشأن “استفزازاتها” قرب حدود أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 12:34 صباحًا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها طلبت من روسيا توضيحات بشأن ما وصفتها بـ “الاستفزازات” بالقرب من حدود أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين: “طلبنا من روسيا أن تقدم توضيحات بشأن تلك الاستفزازات… ولكننا وجهنا إشارة مباشرة إلى شركائنا الأوكرانيين وإلى روسيا أيضا، مفادها أننا ندعم أوكرانيا في وجه هذا التخويف والعدوان”.

يذكر أن روسيا أجرت في أواخر مارس تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها. ورفضت موسكو كل الاتهامات بشأن زيادة عدد القوات بالقرب من حدود أوكرانيا، مؤكدة أن تنقلات القوات الروسية داخل حدود روسيا لا تشكل خطرا على أحد.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا تقوم بما تراه مناسبا داخل أراضيها، وتتجاهل التصريحات الأمريكية بهذا الخصوص.