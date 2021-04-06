هازارد وراموس أبرز الغائبين عن اللائحة المستدعاة لمباراة ليفربول بدوري الأبطال

جدة - عبدالحي حسين -

أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، عن اللائحة المستدعاة لمباراة ليفربول غدا الثلاثاء، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.

وشهدت قائمة النادي الملكي استبعاد النجم البلجيكي، إيدين هازارد، الذي غاب لفترات طويلة هذا الموسم بسبب الإصابات، قبل أن يعود إلى التدريبات في الأيام الثلاثة الأخيرة، إلى جانب غياب القائد سيرخيو راموس بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، أودريوزولا.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، أريباس.

الهجوم: بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز،

فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجو.

جدير بالذكر، أن ريال مدريد الإسباني يواجه ليفربول الإنجليزى، غدا الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة مساء، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.