الفيلم المغربي “آدم” لمريم التوزاني يحصد جائزة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية

جدة - عبدالحي حسين - حاز فيلم “آدم” للمخرجة مريم التوزاني جائزة جديدة، هي الثلاثين في أعقاب إصدار الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية.

والفيلم المذكور من إخراج مريم التوزاني، وإنتاج نبيل عيوش (عليان للإنتاج)، وبطولة نسرين الراضي، ولبنى أزبال، فاز، خلال الأسبوع الجاري، على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم في “مهرجان موخيريس السينما على الأنترنت”.

ونال الفيلم نفسه جائزة أخرى، هي جائزة Singis OCIC e UNDA في الدورة الثلاثين لمهرجان الأفلام الإفريقية، والآسيوية، وأمريكا اللاتينية في ميلانو.

وصنفت مجلة “فارياتي” السينمائية المخرجة مريم التوزاني من بين خمسين امرأة في العالم ميزن عالم شوبيز في عام 2020.

يذكر أن فيلم “آدم” مثل المغرب في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وجولدن غلوب، العام الماضي، بعد اختياره الرسمي في مهرجان كان السينمائي، كما حصل، أخيرا، على جائزة السينما الإيجابية، التي تمنح سنويا في المهرجان نفسه.