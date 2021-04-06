محمد الفلاح - الجيش اليمني يسقط مفخخة حوثية شمال مأرب

الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلن الجيش اليمني، مساء الإثنين، إسقاط طائرة مفخخة حوثية شمال غرب مدينة مأرب شرقي البلاد.



وقال الجيش اليمني في بيان إن الدفاعات الأرضية لقواته تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة "مفخخة" تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، شمال غرب مدينة مأرب.

وتستخدم ميلشيا الحوثي الطائرات المسيرة المفخخة في تنفيذ هجمات على المناطق المحررة في اليمن أو على الأهداف المدنية في السعودية.

بيان الجيش اليمني قال أيضا إن طيران تحالف دعم الشرعية دمر اليوم، 4 دوريات لمليشيات الحوثي كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى شرق مدينة الحزم.

ووفق للبيان، فإن جميع العناصر الحوثية الذين كانوا على متن هذه الدوريات سقطوا قتلى في الغارات المحكمة للتحالف.

ويخوض الجيش اليمني ورجال قبائل مأرب معارك عنيفة تحت ضربات جوية لمقاتلات التحالف العربي على امتداد مسرح الحرب في مأرب، إذ تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة للحوثيين.

وتعرضت مليشيا الحوثي مؤخرا لضربات قاصمة كبدتها آلاف القتلى والجرحى في معارك مع الجيش اليمني ورجال القبائل بدعم من التحالف على امتداد مسرح العمليات القتالية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا باليمن.