شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. مرضى كورونا في العناية المركزة يسجلون رقما قياسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض (كوفيد19- ) فى وحدات العناية المركزة بألمانيا حاجز الـ 4 آلاف مريض وذلك للمرة الأولى منذ شهرين خلال فترة عيد الفصح ، حيث بلغ عدد المرضى 4144 مريضا حتى اليوم الاثنين ، وفقا لما ذكرته الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للعناية المركزة وطب الطوارئ.

وبلغ هذا الرقم أكثر بـ 93 شخصا عن اليوم السابق وأكثر بـ 500 عن

الأسبوع الماضي وبلغ هذا العدد ذروته في أوائل يناير الماضي، حيث بلغ عدد المرضى أكثر من 5500 مريض.

ومع ذلك، من الصعب تقييم مدى تغير وضع العدوى خلال العطلة حيث يتم إجراء عدد أقل من الاختبارات والإبلاغ عنها.

ويدعو الأطباء والعلماء إلى إغلاق صارم لعدة أيام من أجل خفض الأعداد وتخفيف الضغط عن المستشفيات.