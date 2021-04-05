رحيمي والكعبي إلى جانب ليفاندوفسكي في صدارة هدافي العالم خلال سنة 2021

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم، عن قائمة هدافي العالم خلال سنة 2021 إلى حدود 31 مارس الماضي، من حيث الأهداف الدولية المسجلة في المسابقات الخارجية للأندية، وكذا رفقة المنتخبات الوطنية.

وحسب بيان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، الذي توصل “اليوم24” بنسخة منه، يحتل سفيان رحيمي لاعب الرجاء الرياضي صدارة هدافي العالم خلال سنة 2021، بعد تسجيله لسبعة أهداف، خمسة منها في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي توج هدافا لها، وهدفين في كأس الكونفدرالية الإفريقية رفقة فريقه الرجاء.

وجاء أيوب الكعبي لاعب الوداد الرياضي في الرتبة الثالثة، بعد تسجيله لسبعة أهداف، ثلاثة منها في الـ”شان”، وأربعة في دوري أبطال إفريقيا.

واحتل روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني المركز الثاني، بواقع سبعة أهداف أيضا، أربعة منها رفقة منتخب بلاده بولونيا، وثلاثة بدوري أبطال أوروبا.