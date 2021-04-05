مليشيا الحوثي تعترف بمقتل قيادي بارز مدرج على لائحة عقوبات مجلس الأمن الدولي

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

أقرت مليشيات الحوثي، الاثنين، بمصرع القيادي البارز "سلطان زابن" برتبة "عميد" صاحب السجل الأسود في جرائم النساء والمدرج على لائحة مجلس الأمن الدولي.



ونعت ما يسمى وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب الحوثي غير المعترف بها دوليا وفاة مدير ما يسمى "البحث الجنائي" في صنعاء " سلطان صالح زابن".

وزعمت مليشيا الحوثي أنه لقي حتفه إثر "مرض عضال"، لكن مصادر أمنية متطابقة وفقا لـ"العين الإخبارية"، أكدت مقتله في ضربة جوية وهو بجانب القيادي الحوثي الذي أعترفت به مسبقا "زكريا الشامي".

وطبقا للمصادر فقد تكتمت مليشيا الحوثي على الخبر خشية على معنويات اتباعها منذ أسابيع.

وبرز أسم "سلطان صالح عيضة زابن" الذي منحته مليشيات الحوثي رتبة "عميد" وعينته رئيسا للمباحث الجنائية في مناطق سيطرتها منذ الانقلاب أواخر 2014 عقب تصدره رأس ملفات الجريمة المنظمة ضد النساء اليمنيات.

وفي ديسمبر 2020، أدرجت الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات "زابن" مع 4 قادة حوثيين تتزعم أجهزة المخابرات بصنعاء عقب جمع أدلة موثقة عن دورهم الإرهابي في الجرائم وزعزعة استقرار اليمن.

والشهر الماضي، أدرجه مجلس الأمن الدولي على لائحة العقوبات لسجله الوحشي في اغتصاب وتعذيب النساء في سجون سرية في العاصمة صنعاء.بجرائم خطف النساء والاغتصاب والتعذيب اقترن اسم الإرهابي سلطان زابن، ليس في بلاد اليمن وحسب، بل في جهات الأرض.