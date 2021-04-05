الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، دعم الأمم المتحدة لاستقرار الأردن ‏الذي يعد شريكاً رئيساً ومهماً للمنظمة الأممية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ‏تتابع عن كثب الوضع في الأردن.‏

وأفاد دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأردن يقوم بدور حيوي في الشرق الأوسط ‏وعلى صعيد السلام والاستقرار بالمنطقة، مشدداً على الأهمية الحيوية لاستقرار مملكة ‏الأردن.‏

وأشار إلى استضافة الأردن لأكثر من 650 ألف لاجئ سوري، مبيناً أنها تظل شريكاً ‏قوياً للأمم المتحدة عبر دعمه لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وأكثر من عشرين ‏وكالة أممية أخرى.‏