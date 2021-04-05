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الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 12:43 صباحًا, 6 أبريل 2021 م

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، دعم الأمم المتحدة لاستقرار الأردن ‏الذي يعد شريكاً رئيساً ومهماً للمنظمة الأممية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ‏تتابع عن كثب الوضع في الأردن.‏
وأفاد دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأردن يقوم بدور حيوي في الشرق الأوسط ‏وعلى صعيد السلام والاستقرار بالمنطقة، مشدداً على الأهمية الحيوية لاستقرار مملكة ‏الأردن.‏
وأشار إلى استضافة الأردن لأكثر من 650 ألف لاجئ سوري، مبيناً أنها تظل شريكاً ‏قوياً للأمم المتحدة عبر دعمه لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وأكثر من عشرين ‏وكالة أممية أخرى.‏

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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