شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 4% مع تزايد إمدادات «أوبك+» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار النفط أكثر من أربعة في المائة اليوم الاثنين، بفعل زيادة في الإمدادات من أوبك+. وتضرر النفط أيضا من تهديد بموجة شديدة أخرى من الإصابات بكوفيد-19.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.71 دولار، أو 4.2 بالمائة، لتسجل عند التسوية 62.15 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.80 دولار، أو 4.6 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 58.65 دولار للبرميل.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الخميس على رفع الإنتاج الشهري في الفترة بين مايو ويوليو. كما تعزز إيران، المعفاه من إجراء تخفيضات طوعية، أيضا من إمداداتها.