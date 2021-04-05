شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في معدل إصابات كورونا بإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في إسبانيا، مع تسلم السلطات أكبر دفعة من اللقاحات حتى الآن.

وارتفع معدل الإصابة الذي يجري قياسه على مدار 14 يوما ماضية إلى 163.4 حالة لكل 100 ألف شخص من 151.8 حالة يوم السبت، مع استمرار الزيادة التدريجية في معدل انتشار فيروس كورونا من المستويات المتدنية المسجلة في منتصف مارس.

وأكد فرناندو سيمون مسؤول الطوارئ الصحية أن الإصابات آخذة في الارتفاع في شتى أنحاء إسبانيا، وأن الضغط على المنظومة الصحية بدأ يزداد. لكنه شدد على أن معدل الزيادة لا يزال أخف بكثير مقارنة بالموجات السابقة، وأن إسبانيا أفضل بكثير من الدول المجاورة.

وأضاف سيمون في مؤتمر صحفي: "ما ينخفض بوضوح هو عدد الوفيات، وهو ما يرجع إلى حد بعيد إلى تطعيم كبار السن ومن هم أكثر عرضة (لخطر الإصابة)".