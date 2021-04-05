شكرا لقرائتكم خبر عن المدعية الإسرائيلية: نتنياهو حصل على منافع غير لائقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهمت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري، اليوم (الإثنين)، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام سلطته بشكل غير مشروع في إطار سعيه لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام.

ومع بدء المرافعات، قالت إن رئيس الوزراء استخدم السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل من أجل تعزيز قضاياه الشخصية.

ومثل نتنياهو أمام المحكمة أمس في القدس في إطار تهم الفساد الموجهة إليه، فيما بدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مشاوراته لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة القادمة بغالبية 61 مقعداً في البرلمان المنقسم بشدة، إذ يمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين.

ويتوقع أن يحصل نتنياهو على دعم 30 نائبا من أنصار الليكود، و 16 نائبا يمثلون الأحزاب اليهودية المتشددة و6 أصوات من حزب «الصهيونية الدينية» أي ما مجموعه 52 مقعدا.

ووفقا للسيناريو السابق، يبقى رئيس الوزراء بحاجة إلى 9 مقاعد إضافية لتشكيل الحكومة.

أما المعارضة فيبدو أنها غير متوافقة على مرشح لتشكيل الحكومة، وبالتالي ربما يحصل نتنياهو على معظم التوصيات.