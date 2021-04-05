العراق ينتظر تسلم 5 طائرات ايرباص

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وقال حسين جليل مسؤول إعلام شركة الخطوط الجوية العراقية لصحيفة «الصباح» الحكومية الصادرة أمس «إن شركة الخطوط الجوية العراقية ستتسلم قريبا طائرتين في إطار عقد مع شركة ايرباص فيما ستتم عملية تسلم الطائرات الأخرى في نوفمبر المقبل لدعم الأسطول الناقل الوطني».
وذكر أن شركة الخطوط الجوية العراقية تمتلك حاليا أسطولا من 31 طائرة معظمها حديثة، فيما يجري العمل لتفعيل عقد مع شركة بوينج لتعزيز أسطول الطائرات خلال فترات محددة وبحسب الحاجة المستقبلية للخطوط الجوية العراقية.
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