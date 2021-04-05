الجيش الصومالي يستعيد مناطق بدوسمريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي أمس استعادة المناطق الواقعة على الضاحية الجنوبية لمدينة دوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ في وسط الصومال. وأكد القائد بالجيش الصومالي الجنرال مسعود محمد ورسمي في تصريح صحفي، أن الجيش أحكم قبضته على تلك المناطق وأن الوضع الأمني فيها مستقر. يذكر أن تحركات الجيش الصومالي تأتي بعد تزايد هجمات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي على عاصمة محافظة غلمدغ انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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