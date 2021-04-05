النيابة المصرية تدرج 26 متهما على قائمة الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت النيابة العامة المصرية إدراج أسماء 26 متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها الحكومة المصرية وصنفتها على أنها جماعة إرهابية، الصادر ضدهم أحكام جنائية، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات. ونص القرار، وفق موقع (بوابة الأهرام) الالكتروني أمس على إضافة 11 متهما على القائمة الرسمية للإرهابيين، كما شمل القرار أسماء 15 متهما آخرين.



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