شكرا لقرائتكم خبر 72 قتيلا ومصابا في أعمال عنف بدارفور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر طبية سودانية أمس بمقتل 18 شخصا وإصابة 54 آخرين في أعمال عنف غرب السودان.

ووفقا لبيان للجنة أطباء السودان المركزية، فقد اندلعت أعمال العنف بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، غرب السودان مساء أمس الأول، واتسعت بصورة أكبر منذ صباح الأحد.

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي لحصيلة الضحايا، كما لم يتضح المزيد من التفاصيل.