شكرا لقرائتكم خبر 72 قتيلا ومصابا في أعمال عنف بدارفور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا لبيان للجنة أطباء السودان المركزية، فقد اندلعت أعمال العنف بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، غرب السودان مساء أمس الأول، واتسعت بصورة أكبر منذ صباح الأحد.
ولم يصدر بعد تأكيد رسمي لحصيلة الضحايا، كما لم يتضح المزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر 72 قتيلا ومصابا في أعمال عنف بدارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.