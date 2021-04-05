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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال مارس الماضي. وذكر معهد الإحصاء التركي، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 16.19 % سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 15.16 % خلال فبراير الماضي. وزادت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 64ر23 % خلال الشهر الماضي، في حين زادت أسعار النقل والسلع المتنوعة والخدمات بنسبة 24.85 % و1.46 % على الترتيب. وزادت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 19. 18 %، في حين زادت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 17.44 %. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار المستهلك في مارس بنسبة 1.08 % شهريا.

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