شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة قيادي حوثي على لائحة المطلوبين دولياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وفاة سلطان صالح زابن، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، ولم يكشف رسمياً عن سبب الوفاة، ويعتبر سلطان صالح زابن من قادة الميليشيات الحوثية، وكان مجلس الأمن أصدر في فبراير الماضي قراراً أضاف فيه القيادي الحوثي سلطان زابن لقائمة العقوبات، لانتهاجه سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب النساء، كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه إلى جانب قيادات حوثية أخرى بتهمة التورط في تعذيب المدنيين.