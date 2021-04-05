شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تطوي صفحة الماضي بتأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية، لتكون صرحاً يجمع الليبيين، ويجبر الضرر، ويحقق العدالة بينهم، بما يكفله القانون، فيما أكد رئيس المجلس محمد المنفي أن موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل غير قابل للتأجيل أو الإلغاء، في حين قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: إن مالطا لعبت دوراً مهماً في حل النزاع في ليبيا، من خلال تنظيمها عدة لقاءات بين الفرقاء الليبيين.

ودعا المنفي، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى المشاركة والانخراط في هذا المشروع.

وقال المنفي: إن المصالحة الوطنية لن تكون تحت أي وصاية سياسية.

معاقبة المتجاوزين

وأشار إلى أن كافة الأطراف متفقة على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن المجلس سيعاقب كل من ارتكب جرائم ضد الليبيين، وسيتم إحالة كل المتورطين إلى القضاء.

من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي علي اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية سيبدأ بتشكيل مفوضية برئيس و6 أعضاء كهيكل تنظيمي تكون تحتها لجان تبدأ بإجراء لقاءات مع المواطنين في كل المدن.

وشدد على أن هذا المشروع لن يستثني أي أحد من الليبيين.

من جانبه، أشار نائب رئيس المجلس، موسى الكوني، إلى أن مشروع المصالحة هو فرصة لطي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة بيضاء يشترك فيها الجميع ويسودها العفو والتسامح وتجاوز كل المحن.

الجميع خسر في الصراع المسلّح

وأشار إلى أنّ الجميع خسر في الصراع المسلّح الذي دار في كل المدن والجهات، وحان الوقت لتجاوز ذلك، والانتصار على مشاعر الكراهية والفرقة والعداوة، قائلاً: «لا بأس أن نختلف، لكن لا يجب أن تتحوّل الخلافات إلى عداوات».إلى ذلك، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن تطلعه لتعزيز الحضور الدبلوماسي بين ليبيا ومالطا، وتقديم الخدمات القنصلية وخاصة التأشيرات داخل ليبيا وأيضاً تسهيل إجراءات المواطنين الليبيين في مالطا.دور مهم لمالطا في إنهاء الصراع

وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا في طرابلس أمس ، إن مالطا لعبت دوراً مهماً في إنهاء الصراع في ليبيا باستضافة لقاءات لحل النزاع، مضيفاً: سنعمل على بدء صفحة جديدة أساسها التعاون المشترك والتنسيق في المواقف وخصوصاً القضايا المحلية والإقليمية بما يخدم مصلحة البلدين.وأكد الدبيبة تطلعه لزيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات وعلى رأسها عودة حركة أموال الليبيين في المصارف المالطية لطبيعتها.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء المالطي، الدبيبة لزيارة مالطا، معلناً،عن عودة حركة الطيران بين البلدين خلال الفترة القادمة، معبراً عن سعادته باستئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس خلال الأيام القادمة.

تفعيل اتحاد دول المغرب العربي

في الأثناء، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي الطيب البكوش، أهمية تفعيل الاتحاد بالنسبة لدول المنطقة.

وقدّم البكوش خلال اتصال هاتفي أمس التهنئة للمنفي على توليه رئاسة المجلس الرئاسي، معرباً عن نيته زيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

إلغاء تعيينات السراج في الخارجية

على صعيد آخر، وضمن خطوات تصحيح مسار مؤسسات الدولة، ومعالجة أخطاء حكومة فايز السراج، قررت حكومة الوحدة الوطنية، وقف قرارات التعيين الصادرة عن وزير الخارجية السابق محمد سيالة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير السابق حسن الصغير: إن قرارات التعيين تسببت في تضخم الكادر الوظيفي في الوزارة، فضلاً عن «علامات الاستفهام» المثارة بشأن الأشخاص الذين تم تعيينهم في السلك الدبلوماسي. (وكالات)