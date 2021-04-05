شكرا لقرائتكم خبر عن «معاً» تعزز التماسك المجتمعي في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ​ابوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية، معاً، عن إطلاق عدد من البرامج الرائدة خلال العام الجاري تركز بشكل أساسي على تعزيز مبادئ التماسك المجتمعي في إطار سعيها لبناء مجتمع شمولي في أبوظبي.

واعتمدت هيئة معاً أولوية «التماسك المجتمعي» موضوعاً أساسياً لعام 2021 وستطرح العديد من البرامج التي تتناوله على مدار العام، وستركز المبادرات على تشجيع سكان أبوظبي من مختلف الجنسيات على التعاون والتوحد لإحداث أثر إيجابي في الإمارة خلال هذا العام، وفي المستقبل.

جاء ذلك في الملتقى الصحفي الذي عقد أمس «افتراضياً» استعرضت فيه سلامة العميمي، المديرة العامة لهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، إنجازات الهيئة، كما تطرقت إلى خطط الهيئة وطموحاتها خلال العام المقبل.

وقالت العميمي: «استناداً إلى النتائج التي توصل لها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تتمتع دولة الإمارات بأعلى نسبة تنوع ديموغرافي في العالم تصل إلى 87٪، ومع تزايد التنوع في أبوظبي ستزداد أهمية تعزيز الاندماج الاجتماعي، ومن خلال البرامج التي ستطلقها الهيئة هذا العام، نسعى لإدماج سكان أبوظبي ومنح كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة فرصة للمشاركة في إحداث أثر اجتماعي إيجابي وترسيخ شعوره بالانتماء مع احترام التنوع الثقافي».

وقالت، إن البرنامج سيعمل على توفير الدعم للحملة الوطنية للتبرع بالأعضاء والأنسجة عبر جمع المساهمات الواردة من أفراد المجتمع، إضافة إلى إطلاق حملة تهدف إلى دعم الأيتام في الإمارة.