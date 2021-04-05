شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب بالنواب تتفقد نادي الاتحاد والأوليمبي بحضور حازم إمام وحسام غالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لليوم الثانى على التوالي، عددا من المنشآت الرياضية، من بينها نادي الاتحاد فرع سموحة والنادي الأوليمبي، في حضور دكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

واستمعت اللجنه إلى مقترحات رؤساء مجالس إدارات الأندية لتطوير الخدمات داخل تلك المنشآت الرياضية، في حضور الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب لمراكز الشباب، وأشرف البجرمى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابيه بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، إن الزيارة تهدف إلى تفقد مراكز الشباب بالمحافظة، وخاصة في المناطق التي تدخل في النطاق الجغرافي لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل الوقوف على احتياجاتها، ومحاولة تلبيتها خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن اللجنة ستقدم عددًا من التوصيات عقب الزيارة التي تستمر 3 أيام من أجل العمل على تطبيقها على أرض الواقع ومتابعة المشروعات الرياضية، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.

وقد أشاد رئيس اللجنة، الدكتور محمود حسين، بالجهد الرائع الذي تقدمه محافظة الإسكندرية لدعم المنظومة الرياضية، مضيفة أن الزيارة تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حولها، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال تلك الزيارة .

ويضم وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب حسام غالي أمين سر اللجنة. وأعضاء اللجنة؛ درويش مرعي، وحازم إمام، ومحمد عمر، وطارق السيد، وولاء عبد الفتاح، ود. خالد أحمد، ود. هادية حسني، وآية مدني.

وشارك من نواب الإسكندرية؛ النائب رزق راغب ضيف الله، والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والنائب أحمد مهني، والنائب سامح السايح، والنائب أحمد المصري، والنائب أشرف سردينه ، والنائب حسين رجب والنائب ابو العباس فرحات

وقد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، أعضاء اللجنة، مؤكدا على تعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون علي المنظومة الرياضية على أرض المحافظة.

وقد أشاد المحافظ بالجهد الذي تبذله الدكتورة صفاء الشريف، من أجل استكمال تطوير مراكز الشباب بالمحافظة ورفع كفائتها مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توجيه كافة أوجه الرعاية والدعم للأنشطة الرياضية والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية.