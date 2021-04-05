محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعدادات رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

طمأن محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، على استعداد كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات بالمحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوافر السلع الغذائية والتموينية بمنافذ البيع المختلفة والمجمعات الاستهلاكية مع توفر أرصدة المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسيوط في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين اليوم الاثنين عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط -خلال الاجتماع- إلى الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية طوال شهر رمضان المبارك والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية وبخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات وتنظيم الحركة المرورية ومنع الاختناقات المرورية وقت الذروة.

ولفت إلى فتح منافذ مواد غذائية وخضار وفاكهة ولحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة استعدادا لشهر رمضان المبارك والتوسع فى اقامة المعارض وفتح المنافذ الثابتة والمتنقلة بمختلف المراكز والاحياء تسهيلا على المواطنين وتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالاضافة الى تكثيف الحملات على الكافيهات ومنع الشيشة والتأكيد على ارتداء الكمامات وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة المواطنين بالتنسيق مع الجهات الامنية والرقابية .

كما أكد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ الضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، ومن بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت المشار إليها بعاليه اعتباراً من 17 إبريل 2021، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، وكذلك نسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت، هذا بالإضافة إلى التأكد من التقيد بالضوابط الخاصة بانتظام العملية التعليمية، لمنع زيادة نسب الإصابة بالمرض خلال الفترة القادمة.

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