مقتل 3 وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين، اليوم الإثنين، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية بني محمد بمركز أبنوب في أسيوط، بسبب خصومة ثأرية قديمة.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود 3 حالات وفاة ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية بني محمد بمركز أبنوب، نتيجة خصومة ثأرية قديمة، وأسفرت المشاجرة عن مقتل "عبد الشكور. م. ع" ٥٥ عامًا، و"اسلام. ع. ع" ١٧ عامًا، و"محمد. ع. ا" ٢٠ عامًا، وإصابة: "عبد الحكيم. م. ع" ٨٠ عامًا، و شخص "مجهول الهوية" سائق توكتوك تصادف مروره أثناء المشاجرة، إثر إصابتهم بطلق ناري.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، فيما جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبنوب المركزي، وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​