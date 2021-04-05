"فتح كافيه بدون ترخيص".. انتهاء التحقيق مع "حسن شاكوش" وترحيله لقسم أول مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

انتهت نيابة مدينة نصر، من التحقيق مع المطرب حسن شاكوش، في القضية رقم 928 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، الخاصة باتهامه بافتتاح كافية في مدينة نصر بدون ترخيص، وأمرت النيابة بترحيله إلى قسم أول مدينة نصر.

وبدأت النيابة منذ ساعات في التحقيق مع حسن شاكوش، و20 من العاملين معه في اتهام "شاكوش" بافتتاح كافيه في مدينة نصر بدون ترخيص.

وأدلى متهم يعمل "بودي جارد" في كافيه المطرب الشعبي حسن شاكوش بأقواله أمام نيابة مدينة نصر.

وقال المتهم إنه تم التعاقد معه لتأمين حفل افتتاح الكافيه مقابل 300 جنيه في الليلة، ولا يعمل باستمرار في الكافيه"، نافيًا عدم معرفته بافتتاح المحل بدون تراخيص من عدمه أو مخالفة الإجراءات الاحترازية لقرارات مكافحة كورونا "مليش دعوه بحاجة خالص".

وألقت الأجهزة الأمنية أمس الأحد، القبض على المطرب الشهير حسن شاكوش، بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقامة حفل افتتاح لـ"كافيه" يملكه بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، بالإضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص.