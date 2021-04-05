السيطرة على حريق اندلع في نقابة المعلمين بطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت أجهزة الحماية المدنية في القليوبية، اليوم الإثنين، على حريق اندلع في مبنى نقابة المعلمين بمدينة طوخ، دون وقع أي إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بنشوب حريق داخل مبنى نقابة المعلمين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده وعدم امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة المبدئية أن سبب نشوب الحريق حدوث ماس كهربائي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن أسباب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. ​