91 قتيلا في فيضانات إندونيسيا

وتسبب الإعصار، المحمل بالرياح العاتية والأمطار الغزيرة، في وقوع مزيد من المآسي بدول جنوب شرق آسيا، بعد كارثة الأحد التي حولت بلدات صغيرة إلى حقول موحلة، واقتلعت الأشجار، وأجبرت آلاف الأشخاص على اللجوء إلى الملاجئ.
وذكرت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة حتى الثلاثاء مع تسبب الإعصار فى موجات بارتفاع 6 أمتار. وقد أدى الإعصار، الذي تزداد قوته فيما يتحرك نحو ساحل أستراليا الغربي، إلى إعاقة جهود الوصول إلى الناجين المحاصرين. ويتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية القصوى طيلة الأسبوع في المنطقة.
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