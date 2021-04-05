91 قتيلا في فيضانات إندونيسيا

ضرب الإعصار الاستوائي «سيروجا»، الإثنين، إندونيسيا وتيمور الشرقية المجاورة، بينما تسببت فيضانات وانهيارات أرضية في مقتل 91 شخصا على الأقل، في حين لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين.

وتسبب الإعصار، المحمل بالرياح العاتية والأمطار الغزيرة، في وقوع مزيد من المآسي بدول جنوب شرق آسيا، بعد كارثة الأحد التي حولت بلدات صغيرة إلى حقول موحلة، واقتلعت الأشجار، وأجبرت آلاف الأشخاص على اللجوء إلى الملاجئ.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة حتى الثلاثاء مع تسبب الإعصار فى موجات بارتفاع 6 أمتار. وقد أدى الإعصار، الذي تزداد قوته فيما يتحرك نحو ساحل أستراليا الغربي، إلى إعاقة جهود الوصول إلى الناجين المحاصرين. ويتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية القصوى طيلة الأسبوع في المنطقة.