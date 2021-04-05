تحرك دولي لوقف الاستيطان

وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن «هذه الممارسات تأتي في إطار تصعيد دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، من اعتداءاتها وحربها المفتوحة على الأغوار المحتلة، في محاولة لتفريغها من المواطنين الفلسطينيين و «أسرلتها» وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الاستعماري التوسعي».
وأدانت الوزارة «سيطرة الاحتلال على نبع عين الحلوة في منطقة الأغوار الشمالية والمخططات الأخرى، الهادفة لهدم جميع التجمعات البدوية في المنطقة وتهجير سكانها».
وقالت الوزراة إنها «تنظر بخطورة بالغة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من مخططات إسرائيل، الهادفة لجعل الحياة
الفلسطينية فيها مستحيلة، وإجبار المواطنين الفلسطينيين على الرحيل عن أراضيهم.
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