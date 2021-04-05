ليبيا تعود للعالم بفتح الرحلات مع مالطا

تتجه ليبيا في الفترة الأخيرة إلى التعافي لتعود بشكل قوي نتيجة تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، حيث أعلن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا عقب محادثات أجراها مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، إعادة فتح سفارة فاليتا واستئناف الرحلات الجوية مع ليبيا خلال «الأيام المقبلة». وقال رئيس الوزراء المالطي الذي يقوم بزيارة رسمية لطرابلس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليبي «سنعيد فتح سفارتنا وقنصليتنا في ليبيا خلال الأيام المقبلة، لتكون جسرًا مهمًا للتواصل مع الليبيين، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة».

مكافحة الجريمة

وأضاف أبيلا «تربطنا علاقة قوية مع ليبيا في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الوباء إلى جانب التعاون الاقتصادي، ونعلم جيدا أنها حليف جيد لنا».

لا تشغل ليبيا رحلات سوى إلى ثلاث وجهات دولية هي مصر وتونس وتركيا، ويعاني المسافرون من صعوبات كبيرة في السفر من ليبيا إلى الخارج، خاصة مع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد19.

بدوره، أكد الدبيبة أن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين في كافة المستويات، قائلا «نتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وعودة الطيران وتعزيز الحضور الدبلوماسي بين البلدين، إلى جانب أهمية تسهيل إجراءات الليبيين المقيمين في مالطا».

إرساء الاستقرار

وأكد رئيس الوزراء المالطي من جانبه «سنعمل مع رئيس الوزراء الليبي لعودة بلاده قوية، وسندعم حكومة الوحدة في مجالات الأمن للمساهمة بإرساء الاستقرار».

وخلال زيارته في وقت سابق لليبيا، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية».

وتأتي زيارات المسؤولين الأوروبيين، وكان أبرزها زيارة وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى طرابلس قبل نحو أسبوعين.