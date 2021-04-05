مقترح جديد للسلام مع طالبان

تأتي الخطوة بعدما قالت الولايات المتحدة، في مقترح تم تسريبه، تدعمه روسيا، إنها ترغب في تشكيل حكومة انتقالية، تتضمن مشاركة «طالبان» في حكم البلاد مع انسحاب آخر جندي أمريكي، لكن «غني» أصر على أنه يمكن اختيار قادة البلاد فقط عبر صناديق الاقتراع.
وأفادت المصادر الرسمية بأن «غني» ينوي تقديم خطته، المؤلفة من 3 مراحل، خلال مؤتمر تدعمه الأمم المتحدة في تركيا، وستحضره الولايات المتحدة وروسيا ودول إقليمية رئيسية أخرى، لكن لم يحدد موعده بعد.
يتضمن عرض «غني»، الذي أطلعت وكالة «فرانس برس» على نقاطه الرئيسية، التوصل لتسوية سياسية مع «طالبان»، وإعلان وقف إطلاق نار يخضع لمراقبة دولية، ثم يعقب ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يمكن لـ«طالبان» المشاركة فيها، لتشكيل «حكومة سلام».
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