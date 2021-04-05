الأمير حمزة: «سأبقى مخلصاً لجلالة الملك»

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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين، أن الأمير حمزة وقع رسالة في حضور عدد من أفراد العائلة المالكة أكد فيها أنه سيبقى «مخلصا» للملك عبد الله الثاني.

وقال الأمير حمزة في الرسالة «أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك».

وأكد الأمير أنه سيبقى «ملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا».

كان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أوكل، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى عمه ولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال التعامل مع موضوع الأمير حمزة.

وبحسب بيان الديوان الملكي، اجتمع الأمير حسن وعدد من الأمراء اليوم الاثنين، مع الأمير حمزة في منزل الأمير حسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالته.

والأمير حسن (74 عاما) شقيق ملك الأردن الراحل حسين، وعم الملك عبدالله، وسبق أن شغل منصب ولي العهد.

وأضاف الأمير حمزة في رسالته «لا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني».

وأضاف أن ذلك يأتي «التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله».

وأشار إلى أن الملك يحمل «اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها».

كان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أفاد، أمس الأحد، بأن تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت أن نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين من الحلقة المحيطة به «تستهدف أمن الأردن واستقراره».



