الجيش اليمني يعلن عن مقتل عدد من مسلحي الحوثي في قصف لقوات التحالف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 4 دقائق

أعلن الجيش اليمني اليوم الاثنين، عن تدمير تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي، في قصف جوي نفذه التحالف العربي بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، نقلا عن الجيش اليمني، أن “طيران التحالف استهدف أربع عربات تحمل تعزيزات في طريقها إلى الحوثيين شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف”​​​. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الغارة أدت إلى “مقتل جميع من كانوا على متن العربات.

وتابعت الوكالة أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز، وذلك “وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات”.