بدءا من الأسبوع المقبل … انجلترا تفتح المتاجر والصالات الرياضية وأماكن الضيافة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، إن إعادة فتح الاقتصاد المزمعة ستتم الأسبوع المقبل، مع افتتاح جميع المتاجر والصالات الرياضية وأماكن تصفيف الشعر والضيافة الخارجية في إنجلترا.

ومع إطلاق برنامج اللقاحات بوتيرة سريعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتراجع أعداد الإصابات، قال جونسون، ”إن إنجلترا ستنتقل إلى المرحلة الثانية وفقا لخارطة الطريق التي وضعها لوقف إجراءات العزل العام اعتبارا من 12 أبريل /نيسان“.

وقال جونسون إنه سيذهب بنفسه إلى إحدى الحانات.

وقالت الحكومة، إنه يجب على الناس مواصلة العمل من المنزل متى أمكنهم ذلك وتقليل تحركاتهم داخل البلاد. كما أكدت أنها لا تزال تدرس نظام منح شهادة حالة كوفيد، أو ما يطلق عليه ”جواز سفر“ لمن تلقى التطعيم الواقي من ”كوفيد-19″، للمساعدة في إعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع.