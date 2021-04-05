تأهل مغربي وحيد لأولمبياد طوكيو في رياضة المصارعة الرومانية

جدة - عبدالحي حسين - أسدل الستار، أمس الأحد، على فعاليات دورة المصارعة الترشيحية لأولمبياد طوكيو لمنطقتي إفريقيا، وأوقيانوسيا، التي احتضنتها مدينة الحمامات التونسية على امتداد ثلاثة أيام.

وعرفت الدورة الترشيحية لأولمبياد طوكيو في رياضة المصارعة تأهل مغربي وحيد للأولمبياد، ويتعلق الأمر بالمصارع زياد أية إكرام في وزن 77 كلغ.

وخصص اليوم الأخير من دورة المصارعة الترشيحية لأولمبياد طوكيو لمنطقتي إفريقيا، وأوقيانوسيال مسابقة المصارعة الحرة للرجال، إذ حسم التأهل إلى الأولمبياد، بشكل رسمي، كل من الثنائي التونسي، محمد السعداوي، في وزن “97 كلغ”، وهيثم الدخلاوي، في “وزن 65 كلغ”، والرباعي الجزائري، عبد الحق كرباش، في وزن”57 كلغ”، وفاتح بن فرجالله في وزن “86 كلغ”، ومحمد فرج في وزن “97 كلغ”، وكاهد بالرحال، في وزن “125كلغ”، والمصري عمر رضا رمضان، في وزن “74 كلغ”، وضياء الدين كمال جودة عبد المطاب، في وزن “125كلغ”.

وفي صنف المصارعة الرومانية، ضمن كل من المصريين، هيثم محمود فهمي، في وزن “60 كلغ”، ومحمد مصطفى متولي، في وزن “87 كلغ”، والجزائري عبد الملك مرابط في وزن “67 كلغ”، والبشير سيد ازارة في وزن “87 كلغ”، وعبد الكريم فرجات في وزن “60 كلغ”، والمغربي زياد أية إكرام في وزن “77 كلغ”، والرباعي التونسي مكوم من أمجد معافي (وزن 77 كلغ)، وهيكل عاشوري (وزن 97 كلغ)، وسليمان نصر (وزن 67 كلغ)، وأمين قنيشي (وزن 130 كلغ) تواجدهم في أولمبياد طوكيو.

وشهدت الدورة الترشيحية للأولمبياد مشاركة حوالي 156 رياضيا من 23 بلدا، في اختصاصات المصارعة الرومانيةً، والمصارعة النسائية، والمصارعة الحرة في 6 أوزان مختلفة، إذ يتأهل من كل صنف البطل، ووصيفه في كل وزن، إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وستكون المصارعة العربية ممثلة بـ18 مصارعا في أولمبياد طوكيو، بواقع ثمانية مصارعين في صنف المصارعة الحرة رجال، وعشرة مصارعين في صنف المصارعة الرومانية.