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الحافيظي يسابق الزمن للمشاركة في المباريات المقبلة رفقة فريقه الرجاء

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين -  

يسابق لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم عبد الإله الحافيظي، الزمن، للمشاركة رفقة فريقه في المباريات المقبلة بالبطولة الاحترافية، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس العرش.

ونشر فريق الرجاء الرياضي بلاغا عبر صفحته الرسمية “فايسبوك”، يعلن فيه أن اللاعب الحافيظي خضع لمجموعة من الفحوصات ولبروتوكول علاجي مكثف، تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ، خلال المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني للمحليين.

وأضاف البلاغ ذاته، بأن الحافيظي الآن في المرحلة النهائية للإعداد البدني؛ ليكون جاهزا للمباريات القادمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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