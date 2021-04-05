السعودية تسمح بالعمرة في رمضان بشروط

جدة - عبدالحي حسين - أكدت وزارة الحج والعمرة، في السعودية، اليوم الإثنين، رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أنه سيتم رفع الطاقة التشغيلية وفقا للضوابط المقررة، وهي منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام، بالإضافة إلى الزيارة للمسجد النبوي، بدءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

كما أكدت المصادر نفسها، أن من ضمن الضوابط التي أقرتها، أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة، سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكان عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، قد أكد مؤخراَ أنه تم وضع اشتراطات صحية خاصة بموسم العمرة بشهر رمضان الكريم.