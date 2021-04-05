أولمبيك الدشيرة يتعاقد مع هداف فئة الأمل لتعزيز تركيبته البشرية

جدة - عبدالحي حسين -

تعاقد فريق أولمبيك الدشيرة لكرة القدم، مع هداف فئة الأمل اللاعب عاطف منتصر، البالغ من العمر 20 عاما، بعقد احترافي لمدة خمس سنوات.

وجاء التعاقد مع منتصر بغية تعزيز التركيبة للدشيرة، بعدما أبان عن إمكانياته العالية رفقة فئة الأمل، طيلة المواسم التي قضاها معه، ناهيك عن الأهداف التي سجلها معه، والتي جعلته هدافا للفريق.

ويحتل حاليا أولمبيك الدشيرة صدارة القسم الاحترافي الثاني بثلاثين نقطة، بفارق نقطتين عن وداد فاس الثاني، وثلاث نقاط عن كل من أولمبيك خريبكة الثالث، وسطاد المغربي الرابع.