رئيس النمسا: "التعاون الدولي خلال كورونا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى"

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

وصف ألكسندر فان ديربيلن رئيس جمهورية النمسا، التعاون الدولي أثناء أزمة جائحة وباء كورونا بأنه "أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".



وأكد الرئيس فان ديربيلن في تصرح له أهمية الحفاظ بشكل خاص على الاتصالات السياسية الخارجية والعلاقات الاقتصادية بين دول العالم، في إطار العمل على إيجاد مخرج من أزمة الوباء.

وأشار الرئيس النمساوي إلى تواري أنباء أزمة المناخ من العناوين الرئيسية بسبب جائحة كورونا وحذر من أن الأزمة "لم تختف ولم يتم حلها"، وأكد ضرورة إعادة تنشيط الاقتصاد المستدام في جميع أنحاء العالم مع وضع أزمة المناخ في الاعتبار.