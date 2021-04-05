إجابة غامضة من زيدان على سؤال بشأن انتقال صلاح

وبالرغم من التقارير التي تتحدث عن أن المصري الدولي قد ينتقل إلى النادي الإٍسباني بنهاية الموسم الحالي، إلا أن الفرنسي زيدان رفض الحديث عن نجم ليفربول قبل "الموقعة".

وقال زيدان، إن "صلاح ليس بين لاعبي فريقي. لدي 25 لاعبا هنا في الوقت الحالي. أنا مدرب ريال مدريد واستمتع بكل لحظة في عملي حاليا. تركيزي ينصب على مباراة الغد وخوض مباراة ضد لاعبين أمثال صلاح، وصلاح هو خصم بالنسبة لنا غدا".

