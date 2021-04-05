ميرزا أحمد: البصرة مستعدة لتنظيم خليجي 25

أعلنَ عضو اللجنة الخليجية البحريني، ميرزا أحمد، التي تزور البصرة، عن رضاه التام عما شاهده من تغييرٍ كبير وتقدمٍ في البنى التحية للمحافظة.



وقالَ أحمد في تصريح صحافي "عملت جاهدًا على استرداد العراق حقه باللعب على أرضه في ملف رفع الحظر عن ملاعبه، وكنت حاضرًا عام 2017 ضمن اللجنة التي قررت رفع الحظر عن الملاعب العراقية التي كانت تستحق وبجدارة".

وأضاف "اليوم أُشاهد البصرة مختلفةً تمامًا عما شاهدته قبل أربع سنوات مضت، حيث باتت تمتلك البنى التحتية والملاعب والمستشفيات القادرة على تنظيم البطولة بأريحية ونجاح، وسأنقل ما شاهدتهُ بأمانة".

واختتمَ بالقول "سعيدٌ جدًا بين إخوتي وأهلي في محافظة البصرة العزيزة، وكُلي ثقة بقدرةِ العراق على تنظيم بطولة الخليج المقبلة ببراعةٍ متناهية".