انت الان تتابع خبر كورونا حول العالم.. احصائية جديدة لضحايا الفايروس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تحول وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح أكثر من 2.8 مليون شخص.
وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 131 مليونا و920 ألفا و255 إصابة، الاثنين.
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و866 ألفا و7 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 106 ملايين و202 ألفا و786 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و866 ألفا و7 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 106 ملايين و202 ألفا و786 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.