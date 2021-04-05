السودان يعلن الطوارئ في غرب دافور بعد اشتباكات قبلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السودان، مساء الإثنين، حالة الطوارئ في غرب إقليم دارفور بعد اشتباكات قبلية أسفرت عن مقتل 40 شخصًا.

وشهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان، اشتباكات قبلية دامية سقط على أثرها 40 قتيلا وعشرات المصابين خلال 3 أيام، بحسب حصيلة للأمم المتحدة.



وقال شهود عيان لـ"الخليج 365 " إن المدينة تعيش وضعا أمنيا قاسيا نتيجة تبادل عشوائي لإطلاق النار بين مجموعتين قبليتين، وسط حرق لمنازل بأحد الأحياء.

وبحسب الشهود، فإن شرارة الأزمة بدأت السبت الماضي عندما قامت مجموعة قبلية بقتل شخصين وجرح آخر ينتمون لقبيلة المساليت ذات الأصول الأفريقية في حي الجبل.

وأشاروا إلى أن ذوي الضحايا تجمعوا الأحد وطلبوا من السلطات القبض على الجناة بعد التعرف عليهم وهو ما لم يحدث.

وأفاد الشهود بأن مجموعة أخرى هاجمت تشييع الضحايا وقتل شخص ثالث وهو ما زاد الأوضاع تعقيدا، وأدى لاشتباكات متفرقة أمس وتجددت بشكل عنيف اليوم.