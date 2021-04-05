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رئيس النمسا: "التعاون الدولي خلال كورونا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وصف ألكسندر فان ديربيلن رئيس جمهورية النمسا، التعاون الدولي أثناء أزمة جائحة وباء كورونا بأنه "أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

 

وأكد الرئيس فان ديربيلن في تصرح له أهمية الحفاظ بشكل خاص على الاتصالات السياسية الخارجية والعلاقات الاقتصادية بين دول العالم، في إطار العمل على إيجاد مخرج من أزمة الوباء.

 

وأشار الرئيس النمساوي إلى تواري أنباء أزمة المناخ من العناوين الرئيسية بسبب جائحة كورونا وحذر من أن الأزمة "لم تختف ولم يتم حلها"، وأكد ضرورة إعادة تنشيط الاقتصاد المستدام في جميع أنحاء العالم مع وضع أزمة المناخ في الاعتبار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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