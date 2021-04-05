شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انخفاض عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس " كورونا " المستجد في روسيا انخفاضا للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 8646 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، مقارنة بـ 8817 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي الإصابات 4 ملايين و589 ألفا و540 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 343 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 357 وفاة أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في روسيا 100717 حالة .