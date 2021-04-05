شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير حمزة: أضع نفسي بين يدي الملك عبد الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قال الديوان الملكي الأردني: إنه وفي ضوء قرار الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل الملك هذا المسار لعمه الأمير الحسن. وأضاف في بيان له اليوم (الإثنين): أن الأمير الحسن تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية والمسار الذي أوكله العاهل الأردني إلى الأمير الحسن.

وعقب هذا البيان، اجتمع الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، طلال بن محمد، غازي بن محمد، راشد بن الحسن، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، ووقع الأمير حمزة رسالة أعلن خلالها أنه يضع نفسه بين يدي الملك عبد الله الثاني، مؤكدا أنه سيبقى على عهد الآباء والأجداد، ملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية، وعونا وسندا للملك وولي عهده.

وقال الأمير حمزة في الرسالة: كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها. فلم يكن الهاشميون يوما إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.

ويحمل الملك عبدالله الثاني بن الحسين اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته.

ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله.

وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا.