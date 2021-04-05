شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير حمزة: الأردن فوق كل اعتبار.. سأبقى على عهد الآباء والأجداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقع الأمير حمزة بن الحسين على رسالة أكد فيها على ولائه للملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ووقوفه خلفه في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، مشدداً على التزامه بدستور الأردن.

يأتي ذلك بعد أن أوكل الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع الأمير حمزة إلى الأمير الحسن بن طلال الذي تواصل مع الأمير حمزة، حيث أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن.

واجتمع الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، اليوم الاثنين، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة جاء فيها:

«كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها، فلم يكن الهاشميون يوما إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه».

«ويحمل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته».

«ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله».

«وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا».