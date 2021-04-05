شكرا لقرائتكم خبر تشاووش: بيان المتقاعدين أشبه بالانقلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية بأنه «أسلوب يستحضر انقلابا».

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية أمس، عنه القول في مقابلة إعلامية أن قناة إسطنبول التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية «مونترو» الخاصة بحركة السفن عبر المضايق التركية، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.

وقال تشاووش أوغلو عن بيان الضباط المتقاعدين «إنه جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق».

وأضاف أن الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية «مونترو»، وإنما يستهدفون الرئيس إردوغان وحكومته وتحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية).