شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي اليمن: على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام تدخلات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الاثنين، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في بلاده.

وأكد بن مبارك عدم جدية ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجنوح إلى السلام، محذراً من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار التصعيد العسكري الحوثي في ظل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الإماراتي لدى اليمن، سالم الغفلي، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وزير خارجية اليمن خلال لقائه السفير الإماراتي

واستعرض بن مبارك مستجدات الأوضاع والجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، مشيراً إلى عدم جدية الميليشيات للجنوح إلى السلام ومواصلة هجومها العسكري على محافظة مأرب وصمود القوات المسلحة ورجال القبائل ومساندة طيران التحالف في صد تلك الهجمات.

وشدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في اليمن والوقوف وقفه جاده أمام ما يجري من مجازر لمخيمات النازحين والمدنيين الآمنين في مدينة مأرب من خلال الاستهداف الممنهج والمتكرر عبر إطلاق الصواريخ الباليستية عليهم. وحذّر من تداعيات إنسانية كارثية لاستمرار التصعيد العسكري.

بدوره، أكد السفير الإماراتي موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة وأمن اليمن وسلامة أراضيه ودعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام المستدام والشامل في اليمن.