شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توفر 2861 سرير رعاية مركزية و420 حضانة أطفال خلال 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين.

ونستعرض فيما يلى أبرز ما تضمنته الخطة من مبادرات وبرامج تخص قطاع الصحة، والأهداف الاستراتيجية التى تسعى الخطة لتحقيقها خلال العام المالى:

توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى فى الخدمة

الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما بإنشاء 20 مركزا ومخزنا استراتيجيا مركزيا

تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، بواقع توفير 2861 سرير رعاية مركزية و420 حضانة أطفال و421 سرير رعاية أطفال

زيادة معدل التغطية بالمستشفيات النموذجية على مستوى المحافظات

تطوير 7 مستشفيات نموذجية جديدة، وتطوير 170 مستشفى ومركزاً طبياً

مع تغطية 25 مليون سيدة بمبادرات صحة المرأة

الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة

تعزيز قدرة المنشآت الصحية فى مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا

ميكنة المستشفيات الجامعية ومنظومة الرصد البيئى

التوسع فى إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية

دخول المستشفيات الخدمة، وزيادة معدل التغطية بالمستشفيات الجامعية

التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والمستشفيات الجامعية