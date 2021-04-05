مجلس الشيوخ يوافق على موارد صندوق الوقف الخيرى.. صور

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الثامنة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيرى والتى تحدد موارد الصندوق.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى

1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.

2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

عائد استثمار أموال الصندوق

4- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وشهدت المادة مناقشات قبل إقرارها حول فوائض صناديق إعمار المساجد التى ستؤول إلى صندوق الوقف الخيرى حيث تساءل النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن عن المقصود بالمساجد هل التابعة للأوقاف أم الأهلية وعقب الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف قائلا أن مسمى المساجد الأهلية تم إلغائه حيث أن كل المساجد تخضع لإشراف وزارة الأوقاف.

فيما اقترح النائب سليمان الزملوط تحديد نسبة من عوائد الصناديق حتى لا يتصرف فى الفائض قبل انتهاء السنة المالية بشكل عشوائى.

وعقب مقرر مشروع القانون النائب يوسف السيد قائلا إن هناك أجهزة رقابية تراقب الإنفاق من هذه الصناديق.