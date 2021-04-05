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شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات.. "الصحة" تقدم 17,743 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالامارات تقديم 17,743 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 8,596,722 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 86.92 جرعة لكل 100 شخص.
يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة توفير لقاح كوفيد-19 وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي من شأنها المساعدة في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.